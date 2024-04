Noord-Hollandse schildpadden dood door te heet water in bassin

De dieren werden eerder in Blijdorp opgevangen zodat ze daar opgelapt konden worden. De Noordzee is veel te koud, waardoor ze verstijfden en aanspoelden. Het ging hartstikke goed met de dieren, een tijdje geleden ging NH nog langs om te kijken.

Maar afgelopen week ging het mis: door een technisch mankement is het bassin waarin de dieren rondzwemmen veel te warm geworden. "Tussen de 30 en 40 graden", laat een woordvoerder weten. Dat is veel te warm, de schildpadden gedijen het best tussen 21 en 23 graden.

Ontdaan

Voor de verzorgers is het een ramp: "Iedereen is er ontzettend van ontdaan. Je doet zo je best om ze op te kalefateren, en dan gebeurt er dit. Het ging juist zo ontzettend goed met ze, echt enorm verdrietig."

Er zijn nog drie schildpadden over die in een ander bassin verbleven, waaronder de Kemps schildpad. Deze is volgens de woordvoerder zeldzamer dan de omgekomen dikkopschildpadden. "We hopen deze later alsnog uit te zetten", aldus de woordvoerder.

NH ging kortgeleden nog langs, bekijk de video: