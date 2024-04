Met dragqueens naar de saaiste consultancy bureaus: Danielle strijdt voor genderinclusie

In 'Strijders' vertelt Danielle hoe beklemmend ze het zelf vond om op te groeien in een omgeving waarin ze niet de ruimte voelde om af te wijken van de traditionele man-vrouwrelaties. En wat ervoor zorgde dat ze uit dat keurslijf kon komen. "Want hokjes zijn ook maar saai", zegt ze zelf.

Het is de basis geworden van haar 'House of Inclusion', waarmee ze ervoor strijdt dat iedereen ook binnen zijn/haar/diens werk zichzelf mag zijn. De verrassende arena die ze daarvoor kiest, is het bedrijfsleven, want at is vaak nog zó traditioneel, dat ze daar de grootste slag kan slaan.