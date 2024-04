Dansende en springende koeien terug in de wei: "Dit is de mooie kant van het vak"

Boerderij Ter Coulster in Heiloo bestaat dit jaar 70 jaar en is een begrip in de regio. Jaarlijks komen veel gezinnen kijken naar de weidegang in het voorjaar. "Dit is het mooiste van het vak", vertelt boer Wilco Brouwer de Koning. Kijk hieronder naar een verslag van mediapartner Streekstad Centraal.