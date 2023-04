En nu is het echt voorjaar! Kijk mee hoe koeien de wei in dansen

Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten weer en de lucht is blauw: voor de koeien van Klaver Kaas in Winkel is het vandaag een perfecte dag om, na maanden binnen te hebben gestaan, weer te kunnen grazen in de wei. Dit zorgde voor veel enthousiaste dansjes, sprongetjes en sprintjes.

De zwart-wit gevlekte koeien hebben er even op moeten wachten, maar sinds vandaag kunnen ze hun benen weer strekken in de wei. En dat ze daar blij mee zijn is wel duidelijk, want de beesten hadden de grootste lol toen de hun stal uitkwamen. Maar ook de melk gaat er beter van smaken. "Bij vers gras zie je de melkkwaliteit verbeteren", vertelt Tim Klaver, mede-eigenaar van het boerenbedrijf.

Vandaag was iedereen welkom bij de boerderij van Klaver Kaas om dat speciale moment met eigen ogen te kunnen bewonderen. Ook NH Nieuws was hierbij aanwezig. Beelden van de dansende koeien zijn in onderstaande video te bekijken: