Spectaculaire verbetering persoonlijk record voor Stan Niesten in tweede marathon

De 27-jarige Niesten liep onder goede omstandigheden een uitstekende race. Hij besloot weg te gaan op een snel schema van twee uur en acht minuten. Daarmee zat hij in de tweede groep achter de kopgroep met favoriet Abdi Nageeye. Die won voor de tweede keer in Rotterdam in 2.04.45', een verbetering van het Nederlands record met elf seconden. Voor Nageeye is het zijn vijfde nationale titel.

Niesten had in de tweede groep tot zo'n 28 kilometer gezelschap van Frank Futselaar. Zijn landgenoot kon het hoge tempo vervolgens niet meer volhouden en haakte af. Ook Niesten kreeg even later last van het snelle schema. Tussen 35 en 40 kilometer leverde hij flink in, maar het zilver kwam niet in gevaar. Vorig jaar veroverde Niesten brons op het NK in 2.14.26'. Op de ranglijst van snelste Nederlandse marathonlopers ooit bezet Niesten de achtste plaats.

Jill Holterman

Anne Luijten werd bij de vrouwen in haar vierde marathon onbedreigd Nederlands kampioen. Luijten klokte een eindtijd van 2.28.48'. Jill Holterman hoopte in Rotterdam de olympische limiet van 2.26.50' te slechten, maar dat lukte niet.