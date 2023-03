Na jaren halve marathons debuteert Stan Niesten in Rotterdam op hele marathon

Stan Niesten verschijnt tijdens de Marathon van Rotterdam voor het eerst aan de start. De Beverwijker liep tot dusver alleen halve marathons in zijn carrière en gaat nu dus voor het eerst ruim 42 kilometer lopen in wedstrijdverband. Op 16 april gaat hij de strijd aan in de Havenstad.

In het verleden liep de 26-jarige atleet dus vooral halve marathons. In 2019 debuteerde hij in Valencia op die afstand. Zijn persoonlijk record op de halve marathon staat op 1 uur, 3 minuten en 35 seconden. Afgelopen jaar pakte Niesten nog de nationale crosstitel tijdens de Warandeloop in Tilburg.

Tijdens de Marathon van Rotterdam wordt ook gestreden om de Nederlandse marathontitel. Afgelopen jaar werd die strijd gestreden in Amsterdam, maar dit keer is Rotterdam het strijdtoneel. Khalid Choukoud greep afgelopen jaar de NK-titel op de marathon, maar gaat hem in 2023 niet verdedigen. De 37-jarige atleet laat de Marathon van Rotterdam aan zich voorbij gaan.

Schröer en Holterman

Verder is Ronald Schröer van de partij in Rotterdam. De 38-jarige atleet uit Egmond aan den Hoef eindigde afgelopen jaar als twaalfde op de Coolsingel in 2 uur, 14 minuten en 25 seconden. Zijn persoonlijk record staat op 2.13,52. Bij de vrouwen is Jill Holterman de enige Noord-Hollandse topatlete die meedoet. De Egmondse heeft een pr van 2.28,18.