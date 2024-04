Jos surft met maar drie procent zicht over het IJsselmeer

De zogenaamde IJsselmeer Challenge stond in het teken van het 50-jarig bestaan van Sailwise, dat zeil- en surfreizen aanbiedt voor mensen met een beperking. Daar haalde Jos uit Reusel ook zijn motivatie vandaan. "Ik hoop dat er meer aandacht komt en ook financieel wat binnen komt. Als je het IJsselmeer over wilt steken, kun je het beter doen als er geen wind staat. Maar het was heel leuk om te doen, zo samen met alle begeleiding."

Jos is zeer slechtziend en werd tijdens de tocht constant begeleid. "Ook om de goede kant op te gaan. In het centrum zie ik niets, daar omheen heb ik nog wel wat zicht. Op het water is het eigenlijk gemakkelijker dan op het land. Op het water is het één vlak en heb je niet zoveel obstakels als op het land."

Zigzaggend het IJsselmeer over

Hij vertrok donderdag uit Elahuizen, in Friesland en beleefde - mede door de fikse tegenwind - een dag vol uitdagingen. "Op zich ging het surfen goed. Qua uithouden en duur kon ik het goed volhouden. We moesten door de wind een beetje zigzaggen. Op een gegeven moment was de wind helemaal weg en toen bleven we steeds op dezelfde plek, kwamen we niet meer vooruit. Toen moesten we uiteindelijk stoppen, op zo'n vijf kilometer van Enkhuizen. Ook omdat het donker werd." Vrijdag werd het laatste deel van de route afgelegd en volgde een feestelijk onthaal in Enkhuizen.

Onder meer burgemeester Van Zuijlen was vrijdag bij het onthaal aanwezig. "Het is misschien een domme vraag, maar ik ben zelf geen watersporter: bent u moe?" Het antwoord was kort en krachtig. "Ja!"