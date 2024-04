"Je geld of een kogel" en "ik breek je schedel": slachtoffers straatroof beleefden angstige momenten

De twee slachtoffers zouden die bewuste 11 maart in de Hoornse wijk Kersenboogerd een scooter bekijken, die ze online hadden gevonden. Via het team Trappagas, een groep op Snapchat, ziet één van de mannen namelijk een zwarte Piaggo Zip te koop staan. Ze komen met de zogenaamde verkoper in contact en spreken een plaats en tijd af.

De twee rijden naar de uiteindelijke plek in Hoorn, een parkeerplaats op het Betje Wolffplein. Daar staat iemand om ze naar de Mina Krusemanstraat te loodsen .

Harde vuistslag

Maar daar gaat het mis. Het 19-jarige slachtoffer krijgt een harde vuistslag in zijn gezicht en moet onder bedreiging zijn telefoon, bankpas- en code afstaan, waarmee later tweeduizend euro is gepind. Dat bleek eerder al in berichtgeving bij Bureau NH: