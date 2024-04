Ierse man in Hoorn gegijzeld en beroofd van cryptomunten, justitie eist flinke straffen

Verdachte en slachtoffer kenden elkaar

Er is meer dan voldoende bewijs dat de overvallers betrokken waren bij de overval, stelde het Openbaar Ministerie (OM). Zij waren volgens justitie ervan op de hoogte dat de Ierse man in het bezit was van cryptomunten. De hoofdverdachte, R. P. (40) uit Rotterdam, en het slachtoffer kenden elkaar van het werk. P. wordt dan ook door justitie gezien als het brein achter de overval.

Het slachtoffer zou de Rotterdammer hebben verteld over zijn wallet en dat hij handelde in crypto. Daarbij zouden de verdachten voor de overval met elkaar in contact hebben gestaan. "We gaan snel geld verdienen", zou zijn gestuurd naar elkaar. "Op een makkelijke manier, zonder geweld." Ze maakten uiteindelijk bijna 2 ton buit.

Alles tot in detail uitgedacht

Justitie betoogde dat de overvallers professioneel opereerde. De overval werd tot in de puntjes voorbereid, zei de officier van justitie. De politie houdt er sterk rekening mee dat zij maanden van tevoren meerdere voorverkenningen deden bij het beoogde doelwit. "Alles was tot in detail uitgedacht, iedereen wist wat ze moesten doen. Ze gingen gericht te werk, met telkens dezelfde route." Op camerabeelden is een vluchtauto te zien die achter de auto van het slachtoffer reed.

Volgens de officier van justitie was het geweld zo meedogenloos dat alleen een gevangenisstraf op zijn plaats is. (Bijna) geen enkele verdachte heeft de moed gehad om in de rechtszaal te spreken, benadrukte de officier.

De hoofdverdachte kreeg 4,5 jaar cel geëist. De 30-jarige man moet als het aan justitie ligt 3,5 jaar brommen en de 22-jarige V. kreeg een straf van drie jaar te horen. De man uit Zevenaar (41) werd door gebrek aan bewijs om vrijspraak gevraagd.

Volgende week is het de beurt aan de advocaten om te reageren op de eis en hun pleidooien te houden. Op 25 april doet de rechter uitspraak.