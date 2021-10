Man meegesleurd in auto in Hoorn, beroofd en achtergelaten in een dorp

Een 38-jarige man uit Hoorn is gisterochtend vroeg aan de Westerdijk in Hoorn overvallen door drie mannen. Ze hebben hem in een auto gesleept, vastgebonden en geblinddoekt. Vijftien kilometer verderop is hij, nadat zijn bezittingen waren afgenomen, de auto uitgegooid.

NH Nieuws

Rond 7 uur werd het slachtoffer door het drietal een grijze Ford Mondeo auto in getrokken. Twee mannen hielden de man op de achterbank in bedwang met een vuurwapen, de derde verdachte reed de auto richting Middelie. Rond 8:15 uur werd het slachtoffer aan de Riethoornseweg in Middelie, zonder zijn bezittingen, achtergelaten. Het slachtoffer raakte niet gewond bij de overval. De politie is nu op zoek naar getuigen die op een van de plekken mogelijk iets gezien heeft. Ze kunnen zich melden via 0900-8844 of via Misdaad Anoniem.