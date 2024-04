Man met mes probeert medewerkers geldtransportwagen te overmeesteren

Vervolgens vlucht hij weg richting flatgebouw Pharus. De politie heeft daar de afgelopen dagen flink onderzoek gedaan. "We hebben onder meer hebben in de flat geflyerd, want het is onduidelijk waarom hij precies hiernaartoe vluchtte." Dat heeft vooralsnog niet geleid tot een tip.

Pruik?

De man is lang en heeft een slank postuur. Er wordt geschat dat hij rond de 1 meter 90 is. Verder heeft hij een lichte of licht getinte huidskleur. Het kan een pruik zijn die onder zijn grijze pet te zien is, maar het lijkt op lang zwart krullend haar.

Verder draagt hij een zonnebril - een pilotenmontuurtje - en draagt hij een beige mondkap. Tijdens de overvalpoging heeft hij een witte plastictas met rode opdruk en blauwe hengsels vast.

