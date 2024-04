Deze voetballers kenden ook hartproblemen; Volendam-speler Mbuyamba geen uitzondering

Bas Dost

Redelijk recent ging het is in Alkmaar bij Bas Dost. In de wedstrijd tussen AZ en NEC zakte de boomlange spits in elkaar op het veld. Hij werd met succes gereanimeerd op het veld en per brancard naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij kampte met een ontstoken hartspier. Hij liet daarop een defibrillator plaatsen.

"Het is mijn doel om terug te komen", zei Dost onlangs. "Dat is wat ik sterk voel. Het moment dat ik weer in een stadion sta, lijkt me uniek. Maar stel dat ik een terugval krijg en het wordt me afgeraden om op niveau te spelen, dan zou ik daar vrede mee hebben. Ik zou een manier moeten vinden om daarmee te dealen, maar het zij zo. Ik besef dat het ook níét kan. Met die icd heb ik nu een hulpmiddel dat hopelijk nooit afgaat. Ik heb daar totaal geen angst voor."

Tekst loopt door onder de video.