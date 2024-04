Deze voetballers hebben ook hartproblemen; Volendam-speler Mbuyamba geen uitzondering

Daley Blind

Ook bij Daley Blind ging het tijdens een wedstrijd mis. In 2019 speelde hij met Ajax in de Champions League tegen Valencia. De verdediger bleek een ontstoken hartspier te hebben. "Je zag iedereen met schrik naar mij kijken", zei hij daarover. "Mijn moeder en vrouw hadden tranen in hun ogen. Ik zag het eigenlijk ook niet meer zo zitten. Maar iets wat me altijd is bijgebleven, is de reactie van mijn vader. Hij bleef zo stoïcijns. Hij gaf niet toe, hij bleef doorvragen aan de arts of er geen andere mogelijkheden waren. Zijn nuchtere visie gaf mij hoop. Dat hij voor mij zo sterk bleef, maakt me emotioneel."

Preventief werd ook bij hem een defibrillator geplaatst. Enkele weken later keerde hij terug op het voetbalveld. In 2021 kreeg Blind opnieuw een tegenslag. In de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC ging hij met een gil naar de grond. Zijn defibrillator ging af, maar het liep goed af. Blind kon zelf het veld verlaten. In 2022 maakte Videoland de documentaire Nooit Meer Stilstaan over Blind.