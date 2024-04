Hilversummer (48) aangehouden om bedreigingen Mediapark

Maandag was er sprake van een 'mogelijke verdachte situatie' rondom en in de omgeving van het Mediapark. De politie nam de dreiging erg serieus en zette massaal in met onder andere meerdere agenten en een politiehelikopter.

'Mogelijk onveilige situatie'

Aan het begin van de middag bleek dat er geen concrete aanwijzingen waren voor een dreiging en is de politie-inzet afgeschaald.

Mediabedrijven werden maandag geïnformeerd over de mogelijke dreiging. In een brief verspreid onder medewerkers van Radio 1 werd gesproken over een 'mogelijk onveilige situatie'. Meerdere mediabedrijven adviseerden hun personeel om binnen te blijven, aldus bronnen op het mediapark tegenover NH.

De recherche startte volgens de politie direct een onderzoek en kwam zo uit op de 48-jarige Hilversummer. Hoe ze bij hem terecht zijn gekomen en wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Omdat het onderzoek nog bezig is, geeft de politie verder geen informatie.