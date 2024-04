'Mogelijk verdachte situatie' Mediapark is voorbij, maar politie blijft alert

Hoewel de agenten fysiek minder aanwezig zijn, blijven ze alert op het terrein. "Op dit moment zijn er minder posten, maar zijn scherp op een mogelijke verdachte situatie", laat een woordvoerder weten. De politie wil nog niet zeggen wat er precies aan de hand was.

Mediabedrijven zijn geïnformeerd over de mogelijke dreiging. In een brief verspreid onder medewerkers van Radio 1 werd gesproken over een 'mogelijk onveilige situatie'.

Meerdere mediabedrijven adviseerden hun personeel om binnen te blijven, aldus bronnen op het mediapark tegenover NH. De politie is in ieder geval bij de toegangsweg naar het Mediapark aanwezig. Hoe lang ze daar nog blijven surveilleren is niet duidelijk.