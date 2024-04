Dementerende invalide (78) uit Hoofddorp misleid door babbeltruc: "Enorm aangeslagen"

Immy van Veen, haar nichtje en mantelzorger, werd die avond door Jannie gebeld met de vraag of zij ook gebeld is door ING. Ze opende direct haar tantes rekening, zag dat er rond 19.00 uur bij de pinautomaat in winkelcentrum Skagerhof in Hoofddorp 500 euro was gepind, haalde het geld van de bankrekening en belde ING om de pas te laten blokkeren.

"Waar wij bang voor geweest zijn, is nu gebeurd", zegt Immy. Toch is het nog goed afgelopen, vindt ze. Ze moet er niet aan denken wat er verder nog had kunnen gebeuren: van mishandeling tot een leeggeroofd huis. "Het is zo sneu dat ze de kwetsbaren eruit pikken. Jannie is enorm aangeslagen."

Drukte bij fraude-afdeling

Jannie is een van de vele slachtoffers van babbeltrucs, bleek toen zij de politie contacteerden. Vanwege de drukte bij de fraudeafdeling kunnen Jannie en Immy pas 26 april aangifte doen. "Toevallig zijn er vorige week camera’s opgehangen in het appartementencomplex, dus hopelijk helpt dat om de dader te vinden."

Immy wil zoveel mogelijk mensen waarschuwen en op het hart drukken ook hun naasten te waarschuwen voor dit soort misdrijven: "Al heb ik maar een iemand ervoor behoed."