Kop-staartbotsing A9 zorgt voor omleiding, inzittenden nagekeken door ambulancepersoneel

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat in een van de auto's een moeder met een baby zat. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. "Gelukkig is niemand gewond geraakt, er was alleen sprake van materiële schade", aldus de woordvoerder.

Omkeren

De afrit is dicht vanwege bergingswerkzaamheden, meldt de ANWB. Bestemmingsverkeer wordt aangeraden om te keren bij afrit Beverwijk-Oost (8).