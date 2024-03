Kettingbotsing met vier auto's op A9 bij Lijnden, rijstroken weer open

Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een file is gereden. De ANWB liet op X weten dat twee rijstroken waren afgesloten. Dat zorgde voor vijf kilometer file tussen Amstelveen-Stadshart en Badhoevedorp. Inmiddels zijn de rijstroken weer open en is de file opgelost.

De vrouw die bekneld raakte, is nagekeken in de ambulance. "Het letsel lijkt gelukkig mee te vallen", vertelt een politiewoordvoerder. Op foto's is te zien dat de vier betrokken auto's flinke schade hebben opgelopen. De andere drie bestuurders kwamen met de schrik vrij.