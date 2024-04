Huis te Zaanen: 'eindelijk' een boek over verborgen parel in Haarlem-Noord

Toen de stadsbibliotheek in 1990 sloot, verloor Huis te Zaanen zijn publieke functie. Daardoor kennen jongere Haarlemmers het pand alleen van de buitenkant. Bijna iedereen in de buurt fietst, rijdt of wandelt er wel eens langs.

Dat Huis te Zaanen meer is dan het particuliere jeugdsentiment van Wim de Hoop, realiseerde hij zich pas later. "Gek misschien, want ook nadat de bieb is gesloten, ben ik hier nog vaak geweest. Toch duurde het tot twee jaar terug dat ik me realiseerde hoe weinig er over bekend is."

Dat was op het moment dat hij ín Huis te Zaanen een lezing gaf over Huis ter Kleef, de veel bekendere 'tijdgenoot', even verderop in de Kweektuin. "Iemand in het publiek zei tegen me: interessant, al die informatie over Huis ter Kleef. Maar wat is er eigenlijk bekend over Huis te Zaanen?"

Verborgen parel

Zijn antwoord was op dat moment kort en simpel: weinig. Van het lint van overblijfselen van middeleeuwse kastelen in de buurt, is Huis te Zaanen het verborgen pareltje.

"Iedereen kent de ruïne van Brederode, Huis ter Kleef en Kasteel Oud Haerlem (in Heemskerk). Op die plekken is precies in kaart gebracht hoe het er vroeger moet hebben uitgezien. Dat is hier nooit gebeurd. Op de een of andere manier is het hier altijd aan de aandacht ontsnapt. En dat is jammer. Ik ben er zeker van dat geofysisch onderzoek zal aantonen dat hier onder ons resten liggen van de funderingen van een kasteel."

Tekst gaat verder onder de foto.