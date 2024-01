Tradities in Haarlemse Zaanenpark dreigen te verdwijnen vanwege tekort aan vrijwilligers

Evenementen die in het Haarlemse Zaanenpark worden georganiseerd staan, wegens gebrek aan vrijwilligers, onder druk. Vanavond is er een speciale inloopavond bij Bison Bowling in Haarlem-Noord, wat moet zorgen voor een nieuwe instroom aan vrijwilligers. Lukt dit niet, dan zijn feesten zoals kerstsamenzang of het zomerfestival straks misschien verleden tijd.

Bezoekers van Zomer in de Zaanen - Foto: Marcelle de Hart

Een maand geleden hakte organisator Michiel Groothuis de knoop door: geen kerstsamenzang in het Zaanenpark dit keer. Het park bleef op kerstavond leeg, stil en donker. Geen zingende buurtbewoners met glaasje glühwein in de hand. De oorzaak: te weinig vrijwilligers om het evenement goed te organiseren. Michiel is één van de grondleggers van het evenement. “Het was 18 jaar geleden”, weet hij nog. “Ik fietste naar de Hout om mee te doen aan de kerstsamenzang die toen daar werd georganiseerd. Opeens dacht ik: waarom organiseren we dit niet in Haarlem-Noord? Er gebeurt zo weinig in ons deel van de stad.” 1.500 tot 2.500 bezoekers Het jaar daarna was de kerstsamenzang in het Zaanenpark een feit. Michiel en enkele andere buurtbewoners hadden de smaak te pakken. Een half jaar later zetten zij op dezelfde plek een festival op. Zomer in de Zaanen groeide uit tot een evenement waar 1.500 tot 2.500 mensen uit de buurt en van verder op afkomen.

“Bezoekers hebben niet door dat het zomerfestival door vrijwilligers wordt georganiseerd” Michiel Groothuis, organisator

Nu staat het zomerfestival onder druk. Michiel: “Ik ben vorig jaar verhuisd en woon niet meer in de buurt. Ik wil me er zeker nog wel mee blijven bemoeien, maar ik denk dat het beter is als iemand anders de kar trekt.” Vanavond is er een speciale inloopavond bij Bison Bowling in Haarlem-Noord. Dat moet leiden tot een nieuwe kern van vrijwilligers, anders kan het festival niet doorgaan. “Dat is een beetje het wrange”, constateert Michiel. “Het festival kwam inmiddels zo professioneel over dat veel bezoekers niet doorhebben dat het door vrijwilligers wordt georganiseerd.” Het Posthuis Michiel kan genoeg redenen noemen waarom het moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor dit soort evenementen. Zo verlaten sommigen de wijk, anderen hebben te weinig tijd. Hij wijt het ook aan een ongeluk in de wijk: het afbranden van het Posthuis in 2020.