Pensioen Jos (82) werd leeggeroofd, maar nu komt hulp uit onverwachte hoek

Even terug naar 2021. Het jaar waarin Jos een 'aanbieding' krijgt om in Bitcoin te stappen. "Erg verleidelijk. Mijn drijfveer was om een leuk aquarium voor mijn vrouw te bekostigen." Hij maakt in de loop der tijd tienduizenden euro's over naar - wat later pas blijkt - rekeningnummers van een frauduleuze bende.

In totaal is hij 33.000 euro kwijt. "Een duur aquarium is dat geworden, maar het aquarium zelf staat er niet. Voor je met je ogen knippert, ben je alles kwijt. Al onze centjes zijn op. Dit is een rampenplan, een verschrikking."

Werken in de broodfabriek

Niet alleen waren Jos en zijn vrouw genoodzaakt hun geliefde auto en sieraden te verkopen, ook maakten ze schulden bij derden om "uit het gesodemieter te komen". Tevens werkt de gepensioneerde man nu noodgedwongen midden in de nacht in een broodfabriek.

Bekijk hier die reportage die Bureau NH midden februari van hem maakte: