Verdachte (29) schietpartij Zwanenburg aangehouden in Alkmaars hotel

De verdachte zit vast en is verhoord. Inmiddels is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bepaald dat hij langer in voorarrest blijft. Over een motief is officieel nog niets bekend, maar de politie heeft sterke aanwijzingen dat dader en slachtoffer in een zakelijk conflict waren verwikkeld.

De schietpartij vond plaats op zaterdag 9 maart aan de Heining, op het gelijknamige bedrijventerrein. Iets na het middaguur worden de hulpdiensten die dag opgeroepen voor een zwaargewonde. Het slachtoffer wordt aangetroffen nabij de bedrijven op nummer 7 en 11. Ondanks een uitgebreide zoekslag in de omgeving, wordt er geen verdachte gevonden.

