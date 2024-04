Campinggasten Castricum kunnen fluiten naar vakantie: plek voor caravan nog modderpoel

Camping Geversduin laat via de mail weten aan kampeerders dat er weinig is wat ze kunnen en mogen doen. "Het pompen en afvoeren van water is in verband met het natuurgebied waar wij ons bevinden helaas niet zomaar mogelijk", schrijft de camping. Het duingebied is eigendom van PWN en staat op meer plekken onder water.

Forse kostenpost voor de camping

Camping manager Els Scholten durft nog geen uitspraak te doen over de schade die de camping oploopt. "We zijn hier niet voor verzekerd en lopen veel boekingen mis. Daarnaast compenseren we kampeerders die nog niet gebruik kunnen maken van hun plek op de camping", vertelt Scholten. "Tot slot moeten wij paden die verzakt zijn en elektra dat niet meer werkt herstellen. Ook dat is een grote kostenpost."

Ook krijgt Geversduin vragen van gasten naar een alternatieve plaats op de camping. "Dit betreft ook toeristische plaatsen", laat team Geversduin weten. "Boekingen voor de komende weken zetten wij om naar droge plaatsen waar mogelijk of we proberen deze gasten naar Camping Bakkum of Camping de Lakens om te boeken. Gezien de vele reserveringen kunnen we deze plaatsen niet inzetten als alternatieve seizoenplaatsen."

Uniek natuurgebied

Het is een lastige situatie voor zowel kampeerders als camping. "We zitten in een uniek natuurgebied, maar dat zorgt er helaas voor dat we nu niet zoals andere campings veel mogen doen tegen de wateroverlast", besluit de manager van de camping in Castricum.