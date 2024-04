'Mogelijk onveilige situatie' op Mediapark in Hilversum

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek uit voorzorg wordt gedaan. Mediabedrijven zijn geïnformeerd over de huidige situatie. In een brief verspreid onder medewerkers van Radio 1 wordt gesproken over een 'mogelijke onveilige situatie'.

Meerdere mediabedrijven adviseren het personeel voorlopig binnen te blijven, laten bronnen op het mediapark aan NH weten.

De politie is bij de toegangswegen naar het Mediapark aanwezig. Daar wordt door agenten gesurveilleerd.