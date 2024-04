Corinne bindt de strijd aan met gemeente Haarlemmermeer om lot 400 bomen

Kalisvaart is bang dat de dijk waar ze elke dag haar honden uitlaat er net zo uit komt te zien als het al gekapte deel van de Geniedijk, aan de andere kant van het station: "Een kale bedoening, met dode stammen en boompjes die maar niet willen groeien. Daar wordt je niet blij van."

De hoop van Kalisvaart is nu gevestigd op een motie die door de gemeenteraad is aangenomen en komende week wordt behandeld. Anders is een rechtszaak haar laatste optie: "Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Geld is niet oneindig en in m'n eentje tegen een leger juristen acht ik mezelf niet echt kansrijk. Maar met een beetje meer interesse voor de natuur moeten deze bomen toch te redden zijn?"