Nachtbrakers uit de Noordkop kunnen na zomerse stapavond met de bus naar huis

Het nachtelijk vervoer in Noord-Holland Noord krijgt dus een boost. Vanaf 27 juli rijdt er drie keer per nacht een bus van zaterdag op zondag. Het provinciebestuur wil hiermee uitgaanslocaties beter bereikbaar maken voor jongeren in het buitengebied. De proef met de nachtbus duurt een half jaar, waarna besloten wordt of-ie wordt verlengd.

Lijn N50

De buslijn N50 sluit in Alkmaar aan op de laatste intercity vanuit Amsterdam en gaat de route van bus 350 rijden. Hierdoor kunnen nachtbrakers uit Den Oever, Wieringerwerf, Middenmeer, Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard en omgeving na het stappen naar huis.

De buslijn komt langs de haltes op de Kanaalkade in Alkmaar, in Heerhugowaard bij de Broekerweg, Sluis, Smuigelweg en Verlaat, het Transferium in Nieuwe Niedorp, de Alkmaarseweg in Middenmeer en in Wieringerwerf bij het Van der Valk Hotel. Eindhalte is het busstation in Den Oever.