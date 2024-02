Enthousiasme, maar ook zorgen over mogelijke komst nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam

Wie op zaterdag om tien voor twee 's nachts van Amsterdam naar Alkmaar moet, heeft nu maar twee opties: of je wacht vijf uur op de eerste trein, of je pakt een taxi. Om het uitgaanspubliek en reizigers van en naar Schiphol makkelijker te maken, mikken de gemeente Alkmaar en de NS op een experiment met een nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam.

Als de gemeenteraad ermee instemt, start de tweejarige proef volgend jaar. Dan gaat er in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag één trein het traject retour rijden, zonder stops op tussengelegen stations op Sloterdijk, Zaanstad, Castricum en Heiloo.

Veel reizigers op station Alkmaar Centraal zien de nachttrein wel zitten, zo blijkt uit een rondgang van NH. "Dat zou ik top vinden, want toen ik in Amsterdam uitging had je alleen een bus. En dat was alleen op zaterdag, en duurde best wel lang", reageert een jonge vrouw lyrisch.

Voor die groep zijn de extra treinen bij uitstek van toegevoegde waarde, benadrukt wethouder Christiaan Peetoom (VVD, mobiliteit) in gesprek met NH. "En voor mensen die van en naar Schiphol reizen."

Concessie

Hoewel hij 'niet cijfermatig kan onderbouwen' hoe groot vraag er naar de nachttrein is, hoort Peetoom de wens geregeld terug in zijn stad. "Daarom is het goed dat we met een experiment beginnen, maar ik hoop dat de treinen uiteindelijk wordt opgenomen in de concessie. Zoals dat ook met de nachttrein tussen Haarlem en Amsterdam is gebeurd."