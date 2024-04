Hilversumse politiek praat pas volgende week over gevolgen 'Rusland-rel' en vertrek wethouder

Wethouder Karin Walters werd twee weken geleden door een landelijke krant genoemd als Nederlander die mogelijk naar Rusland zou willen verhuizen. Dat gerucht kwam de wereld in nadat Walters op persoonlijke titel een bijeenkomst over kleinschalig biologisch boeren in Wit-Rusland en Rusland bezocht.

Daar was ook een Forum voor Democratie-medewerker aanwezig die 'hulp biedt bij verhuizing'. Daarnaast zou Ruslanddeskundige Marie-Thérese ter Haar hebben gezegd dat er 'as we speak al mensen aan de Belarussische grens staan om eens te gaan kijken'. Ze doelde op een 'leuke vrouw, die wethouder is in Hilversum'. Later bleek dat om Walters te gaan.