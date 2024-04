Teruglezen: Complete off-day van AZ in Almelo (5-0)

40 minuten geleden

Aanvoerder Jordy Clasie spreekt na afloop van een 'aardige tik'. "We stonden niet goed en kregen geen controle." Verder concludeert de Haarlemmer dat er sprake was van een off-day. "Hopelijk leren we hiervan, want er komen nog veel mooie wedstrijden aan." Zaterdag gaat Clasie met AZ naar Eindhoven voor het duel met PSV.

"Pijnlijk", is het gevoel van Dani de Wit voor de camera van ESPN. "Niemand was zichzelf en dan ziet het er zo uit zoals vandaag", is de harde conclusie van de middenvelder. "We speelden arrogant vond ik, want dit kan echt niet. Schandalig hoe we de wedstrijd eindigen."