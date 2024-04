Ondanks vuurpijl van bespotte Gaaei wint Ajax niet door late gelijkmaker Go Ahead Eagles

Nog voor rust liet Go Ahead Eagles zien waarom het knap zevende staat in de eredivisie. Tot tweemaal toe werden de Deventenaren gevaarlijk, maar net zo vaak hield Ajax-doelman Diant Ramaj zijn ploeg op de been. Het doelpunt van Gaaei bleef de enige in de eerste helft. Het publiek in de Arena veerde vlak voor rust nog een keer op, toen Mika Godts op de paal schoot.

Hoe vermakelijk het einde van de eerste helft was, zo weinig kansen vielen er in de tweede 45 minuten te noteren. Zowel Ajax als Go Ahead leken lang niet nadrukkelijk op jacht naar een doelpunt. Ahmetcan Kaplan moest twintig minuten voor tijd redding brengen op de doellijn, na een variant op een hoekschop van de bezoekers.

Grote teleurstelling

In de blessuretijd van de wedstrijd scoorde Go Ahead alsnog. Ramaj greep mis bij een hoge bal en Bas Kuipers profiteerde van de fout. De oud-jeugdspeler van Ajax schoot raak en bepaalde de eindstand: 1-1. Een grote teleurstelling voor het Ajax-publiek.

Met het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles schiet Ajax niets op. De marge met NEC bedraagt met nog zes wedstrijden slechts twee punten. Aanstaande zondag staat de Klassieker voor het programma, wanneer het in de Kuip speelt tegen Feyenoord. De aftrap is 14.30 uur.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Kaplan, Hato; Gaaei (Gooier/89), Tahirovic, Mannsverk (Vos/77), Taylor; Hlynsson (Forbs/77), Godts (Fitz-Jim/59); Bergwijn (Rijkhoff/77)