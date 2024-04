Haarlemmers teleurgesteld over uitstel 30 km/uur: "In de spits kom ik hier niet!"

'Teleurstellend', 'slecht', 'jammer': het is een kleine greep uit de reacties van voorbijgangers op het gemeentelijk besluit om de maximum snelheid voorlopig niet te verlagen naar 30 km/uur op de veelgebruikte busroute, die loopt van Kinderhuisvest tot de Parklaan. Zoals het er nu naar uitziet, zal die verlaging pas in 2029 worden ingevoerd. "Het is hier heel krap en heel druk", aldus een oudere dame op de fiets. "Dus maak het in godsnaam wat rustiger!"