Actiegroep wil dat 30 km/u ook gaat gelden op busroutes in centrum Haarlem

Wachten met het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op alle wegen in het centrum van Haarlem is spelen met levens. De gemeente moet dan ook besluiten de 30 kilometerlimiet ook op bus-trajecten in de binnenstad in te stellen. Omdat de bussen anders niet op tijd kunnen rijden, wil Haarlem dat besluit nog vijf jaar uitstellen. Platform Buskruit, de actiegroep die een leefbaarder centrum nastreeft, gaat er donderdag in de raadscommissie alles aan doen om duidelijk maken dat dit een foute keuze is.