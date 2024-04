Weer een sluiting: na Brownies & Downies vertrekt ook zorginstelling uit Heel Europa

Het roept volgens woordvoerder Rutger de Graaf van Stichting Wonen Zorg (SWZP) een hoop vragen op en er heerst onrust, toch wil hij niet spreken van paniek. "Het is voor de mensen onzeker", schetst hij de situatie voor de zorginstelling.

Veel vraagtekens

Door de stijgende kosten is het voor SWZP niet haalbaar om de kwaliteit en zorg na te streven die ze wel willen bieden op hun locaties. In Heel Europa zijn meerdere zorgbedrijven gevestigd. Het besluit komt dan ook vlak na de sluiting van Brownies & Downies naar buiten. De Graaf laat weten dat de gemene deler het kostenplaatje is, maar het kan natuurlijk ook toeval zijn. De sluiting staat volgens de woordvoerder los van elkaar.

Het is nog onduidelijk wat de consequenties voor de mensen zijn die in Heel Europa wonen. "We zijn momenteel verschillende opties aan het onderzoeken", staat in een brief die bewoners onlangs ontvingen. De medewerkers blijven volgens de zorginstelling 'gewoon bij ons in dienst'.



Over twee weken is er een gesprek gepland en dan hoopt de woordvoerder dat er meer duidelijkheid is over waar de bewoners volgend jaar gaan wonen.