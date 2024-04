Morgen doet NH De Grote A7-race van Hoorn naar Amsterdam: wat is het snelst?

Nu de brug op de A7 deels is afgesloten, is het puzzelen hoe je het snelst aan de andere kant komt. Neem je de sluiproute? Pak je de trein of de fiets? Of riskeer je het erop, en waag je een poging via de twee rijbanen die nog wel open zijn? Maandagochtend nemen vier verslaggevers van NH de proef op de som en dat is te volgen in ons liveblog en op radio bij De Ontbijttafel, het ochtendprogramma van NH.