Kermis Twisk na 'waarschuwing' groot succes: "De mensen hadden er zin in"

Nog één keer haalde het dorpshuis alles uit de kast om het jaarlijkse dorpsfeest te laten slagen. Want de meest recente edities waren nu niet bepaald een (financieel) succes. Blaauboer was vorig jaar nog geen beheerder, maar nam wel een kijkje bij de kermis. "Ik dacht: is dit het nou? Het was best wel een triest gezicht. De mensen probeerden van alles, maar er was te weinig animo vanuit het dorp. Het werd een schip van bijleg", zei hij eerder tegen NH.

Dat kan niet de bedoeling zijn, vond de huidige beheerder. Samen met het bestuur zette hij nog één keer alles op alles. Er werd een divers programma samengesteld, voor jong en oud. En zie hier: de kermis werd een groot succes.

Kleine oogjes, vermoeid lijf

Met kleine oogjes en een vermoeid lijf ruimt Jacob dinsdagmiddag de restanten van de kermis op. "Het waren korte nachtjes, maar het was het meer dan waard. Het waren prachtige dagen, met een goede opkomst en veel gezelligheid."

Een bridgewedstrijd met ruim 70 deelnemers, een Obstacle Run met 300 mensen en een vol café tijdens optredens van Paradise en Qmusic Foute Uur. "En gisteren hadden we nog een playbackshow. Stonden er kinderen op het podium te dansen, prachtig. We hadden, denk ik, een goed programma voor iedereen. En het zag er gezellig uit. De mensen hadden er zin in en er hing een lekker sfeertje. Wat ook opviel, was dat er veel bezoekers kwamen uit omliggende dorpen en Medemblik."

Rustig over nadenken

De kermis is voorlopig gered, zegt Jacob. "Die komt er volgend jaar weer. We hebben nog wel wat verbeterpunten en willen nog wat activiteiten toevoegen. Daar kunnen we nu rustig over nadenken."

Eerst maar eens uitrusten na het feestweekend. Of toch niet? "Vanavond is hier al weer bridgewedstrijd. En morgen komen er biljarters. Ach, die uurtjes slaap haal ik een andere keer wel in."