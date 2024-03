Twisk trekt nog één keer alles uit de kast om eigen kermis te laten slagen

Oud-kok Jacob Blaauboer uit Opperdoes is vorig jaar november vol enthousiasme begonnen als beheerder van het dorpshuis in Twisk. "Ik kreeg als opdracht om er wat leuks van te maken", zegt hij. "Dus dat probeer ik te doen, met volle overgave. Er zijn al samenwerkingen ontstaan met wat feesten, dat is positief. Op zondag zijn er snacks te koop en onlangs organiseerden we een Indonesisch buffet. Ik ben positief ingesteld."

Bij gebrek aan cafés, worden de kermisevenementen in het dorpshuis gehouden en is de beheerder ook betrokken bij de organisatie. Maar juist het beheren van het gebouw wordt steeds lastiger merken ze in Twisk.

Jacob is in dienst van het bestuur, waarvan Trea Vijn de penningmeester is. "Over het algemeen moet er meer geld binnenkomen, ook voor achterstallig onderhoud. We kunnen niet rondkomen van alleen de subsidie. De inwoners moeten er niet vanuit gaan dat het vanzelfsprekend is dat er een dorpshuis is, als ze er zelf nooit komen. Ze moeten bij zichzelf te rade gaan: hoe belangrijk vind ik het dat Twisk nog een dorpshuis heeft?"