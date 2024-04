Tientallen Muidenaren protesteren tegen wielrenners: "Ze sjezen voorbij!"

"Bij de brug is de stoep heel erg klein, daar word je echt voor je sokken gereden", zegt de 15-jarige Bente, die ook in het centrum van Muiden woont. Zij spreekt wielrenners die te hard rijden regelmatig aan. "Maar dan reageren ze wel een beetje geïrriteerd." Ook andere bewoners die protesteren geven aan dat de wielrenners - vooral in pelotons - vaak agressief reageren. "We worden ook wel eens uitgescholden als we in de weg staan", vertelt bewoner Frank. "Dan vragen ze wat we doen op de weg. Nou, wij wonen hier."

Schröder benadrukt dat het protest vandaag gaat om een 'ludieke actie', een protest, maar dan met een knipoog. "Zo hebben we vrolijke tekeningen gemaakt om te vragen of de fietsers langzamer willen rijden."

Fietsroute

Het centrum van Muiden is onderdeel van een populaire fietsroute, vertelt Schröder. "De route loopt rondom het IJsselmeer en mensen doen tijdritten op de racefietsen. Bij die tijdritten word je van tevoren al toegeschreeuwd van 'opzij!'. Want ze willen allemaal binnen een bepaalde tijd de kilometers gemaakt hebben. Dat maakt het wel lastig", aldus Schröder.