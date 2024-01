Joke (61) overlijdt aan ernstig hersenletsel nadat wielrenner haar aanrijdt

Met haar man wijst Joke (61) iemand op de Zutweg in Dirkshorn de weg als plotseling een wielrenner opdoemt. Ze slaakt een gil: hij ziet haar niet en rijdt haar vol aan. Joke valt en belandt met haar hoofd op het wegdek. De dag erna overlijdt ze aan ernstig hersenletsel. Hoewel haar man vergevingsgezind is en het ziet als een noodlottig ongeval, vervolgt het Openbaar Ministerie de fietser wel. Maar: 'Er zijn alleen maar verliezers in deze zaak.'

Het is tegen 11.00 uur in de ochtend, die 11e augustus 2022. Het is mooi, zonnig weer en de 66-jarige Jan uit Anna Paulowna besluit een rondje te rijden op zijn racefiets. Iets wat hij wel vaker doet. Als hij met 25-30 km/u op de Zutweg in Dirkshorn rijdt, ziet hij in de verte drie mensen staan van middelbare leeftijd. Het gaat om Joke (61) en haar man die een mevrouw de weg wijzen.

Wat er daarna gebeurt, weet Jan niet meer precies. Hij houdt het er op dat hij 'toch onvoldoende heeft opgelet'. "In de verte heb ik ze wel zien staan. Vervolgens keek ik naar links naar een zijweg, over mijn schouder, hoorde iets en keek daarna weer voor me. Maar toen was het al te laat." Joke valt door de aanrijding achterover en belandt met haar hoofd op de weg.

Gillen

"Ik hoorde een kreet van mijn vrouw toen ze zag dat de fietser, die we aan hadden zien komen, niet uitweek", vertelde haar man destijds in een verklaring aan de politie. "Ik hoorde haar gillen en zag haar vallen." Het slachtoffer blijkt ernstig hersenletsel te hebben. Ze is na het ongeluk nog kort bij bewustzijn geweest, maar overlijdt een dag later aan haar verwondingen.

Jan heeft veel spijt van wat er is gebeurd. "Ik vind het heel erg, maar je kunt het niet terugdraaien. Onbegrijpelijk dat ik niet beter heb opgelet. Misschien was ik minder gefocust."

Hij snapt zelf ook niet hoe het kon gebeuren, met name omdat hij voor zijn werk veel op de weg zit. "Ik ben vrachtwagenchauffeur. Mijn hele leven draait om opletten." Hij denkt dat hij even afgeleid is geweest. "Je doet zoiets niet expres. Maar het had niet mogen gebeuren."

'Geen wrok'

Joke's man laat tijdens zijn spreekrecht weten 'geen wrok te koesteren' richting Jan. "Ik zie het als een tragisch ongeluk waar geen opzet bij in het spel was. Hopelijk maakt dat de verwerking voor hem minder zwaar." Hij staat open voor contact met de verdachte, als hij dat ook wil.

Ook pleit hij voor 'verzoening en de menselijke maat'. Mede daarom eist het Openbaar Ministerie ook geen gevangenisstraf. Wel vindt de officier van justitie dat Jan 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend' heeft gehandeld. "Hij heeft onvoldoende gekeken of de weg vrij was en heeft niet genoeg uitgeweken. Dat hadden we wel van hem mogen verwachten."

Ze eist daarom een, weliswaar lagere, werkstraf van 160 uur, vervangen door 80 dagen hechtenis als het niet wordt uitgevoerd. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

Op de kaart hieronder ongeveer de locatie waar het ongeluk is gebeurd.