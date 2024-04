Geluk bij een ongeluk: bezoekers door regen met Engelse bus naar Oldtimerfestival

Niet minder dan 9 hallen, met een grootte van drie voetbalvelden, stonden gisteren en vandaag aan de Torenweg in Venhuizen ingericht met klassieke auto's, trucks, oude motoren. Waaronder veel Engelse modellen van merken als Plymouth, Chrysler of de Dodge. Uit de jaren '50 van de vorige eeuw zijn de Caddilac of Chevrolet aanwezig.

"Als je goed luistert, hoor je nu een bandje spelen. Er staan allemaal kinderen op het podium te dansen", zegt organisator Jeff de Lange enthousiast. Even verderop - in een andere hal - speelt een duo. De één met saxofoon, de ander op gitaar. Het zijn duidelijk niet alleen maar oude auto's en, motoren en brommers die de show stelen in Venhuizen.

'Gecontroleerd gekkenhuis'

De eerste dag was goed voor zo'n 3.000 tot 4.000 betalende bezoekers. "Maar er waren er waarschijnlijk meer, want iedereen die hier een auto of motor heeft staan, krijgt een vrijkaartje. Het was een gekkenhuis, maar wel een gecontroleerd gekkenhuis."

De regenbui die in de nacht van zondag op maandag viel, was funest voor het weiland dat als parkeerterrein dient. "Daar kunnen in totaal 1.000 auto's op staan, maar dat ging niet. Dus trad ons alternatieve verkeersplan in werking. De mensen kunnen hun auto langs de weg zetten en worden opgehaald met pendelbussen. Daar rijden er vier van rond, waaronder een heel mooie Engelse."