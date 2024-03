Op het jaarlijkse Oldtimerfestival in Venhuizen waan je je twee dagen in Engeland

Niet minder dan 9 hallen, met een grootte van drie voetbalvelden, worden aan de Torenweg in Venhuizen ingericht met klassieke auto's, trucks, oude motoren. Ook in miniatuurvorm. Veel van de historische modellen doen denken aan de tijd van Al Capone, zoals de Plymouth, Chrysler of de Dodge. Uit de jaren '50 van de vorige eeuw zijn de Caddilac of Chevrolet aanwezig. Ze wachten op de duizenden bezoekers, die morgen en maandag de weg naar Venhuizen weten te vinden.

'Beetje uit de hand gelopen'

Jeff de Lange is er vanaf het begin bij. "42 jaar geleden begonnen we, met een vriendengroepje van 5 personen. We konden toen terecht in een schuur in Blokker, van 40 bij 40 meter. Niet te vergelijken met hoe het nu is. Het is een beetje uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen."

Er wordt als thema dus gekozen voor Engeland. Niet meer bestaande merken als Morris, Sunbeam, Reliant, Vauxhall en Sunbeam staan samen met motorfietsen van de BSA Owners en Triumph motorclub opgesteld. Speciale aandacht is er voor de Dellow MK 3 uit 1951, die na een jarenlange restauratie voor het eerst aanwezig op een show in Nederland.

Een replica van de Big Ben is naar Venhuizen gehaald, net als Engelse bussen en tal van Engelse auto's en motors. "We hebben iedere keer een ander thema. We hebben al eens een hal vol met brandweerwagens gehad, met legervoertuigen en nu zijn we aanbeland bij de landen. Na Italië hadden we nu wel zin in Engeland."

27 oldtimers

In de zoektocht naar voertuigen, komen ze bijzondere objecten tegen. "We werden benaderd door een man van in de zeventig. Die heeft 27 oldtimers in een schuur staan, waaronder 7 Engelse. Die komen allemaal onze kant op, zodat mensen ze kunnen bewonderen. Prachtig toch?!"

Het Oldtimerfestival is morgen en maandag geopend van 11.00 tot 18.00 uur. De entree bedraagt voor volwassenen 12,50 euro en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.