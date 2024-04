Een roze brandweerwagen en mayo-likeur: dit zijn de beste Noord-Hollandse 1 aprilgrappen

Roze brandweerwagen in Opmeer

De brandweer in Opmeer wil meer vrouwen in de gelederen krijgen. Daarom hebben ze iets bijzonders bedacht: ze hebben een Specialistisch Blusvoertuig roze gespoten. Ze hopen daarmee twijfelende vrouwen over de streep te trekken om bij de brandweer te gaan.

