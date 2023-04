Rotondes op circuit Zandvoort en Douanekatten: dit zijn de beste Noord-Hollandse 1 aprilgrappen

Elk jaar is de eerste van april dé dag voor grappenmakers om flink uit te pakken. Ook Noord-Hollanders nemen elkaar dit jaar weer graag in de maling. NH zette de leukste 1 aprilgrappen uit onze provincie op een rijtje.

Maurice Seleky, hoofd Communicatie & Marketing van het Amsterdam Museum, is blij met de nieuwe samenwerking. Hij denkt dat de spelers met het nieuwe tenue een stuk uitgeruster aan de wedstrijden kunnen beginnen. "Met hun cultuurtenue kunnen de spelers van Ajax in hun vrije tijd naar musea, bioscopen, concertzalen en theaters. Dankzij zo’n cultuurbezoek kunnen de spelers weer even tot rust komen en mentaal opladen. Zo probeert het Amsterdam Museum een bijdrage te leveren aan het succes van Ajax."

Groot nieuws van het Amsterdam Museum: per 1 april (hoe toevallig) wordt het stadsmuseum de nieuws shirtsponsor van Ajax. Het zogenaamde 'cultuurtenue' bevat het museumlogo en is ontworpen in de huisstijl van het museum met de kleuren rood, magenta, ossenbloedrood, zwart en wit. Met de shirts willen Ajax en het museum "invulling aan de gezamenlijke wens om de wereld te veroveren, met voetbal én met cultuur", schrijven ze op hun website .

Utrecht annexeert 't Gooi

Groot nieuws vanuit 't Gooi: er zouden vergevorderde gesprekken zijn om de regio bij de provincie Utrecht te voegen. Dat staat in een brief van de Regio Gooi en Vechtstreek. De provinciale herindeling zou al per 1 januari 2025 kunnen gebeuren. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de regio in vervulling, zo is te lezen in de brief. De regio zou zich altijd meer verbonden hebben gevoeld met Utrecht dan Noord-Holland.

In de brief staat dat deze zaterdag om 13:00 uur in de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis een persconferentie wordt gehouden. Daar zullen de zes burgemeesters van de betrokken gemeenten tekst en uitleg geven.

Voor iedere inwoner van 't Gooi bij wie het zweet nu uitbreekt: wees gerust, het is een grap. Dat bevestigt Hans Scholten van de gemeente Hilversum aan NH. Voorlopig blijft 't Gooi nog gewoon bij Noord-Holland horen.

Helderse bakkerij Dunselman introduceert PaasAI

Bakkerij Dunselman uit Den Helder houdt van innoveren. Om Pasen te vieren hebben ze iets nieuws bedacht: het ontwerpen van je gepersonaliseerde paasei met behulp van Artificial Intelligence (AI). Daarom introduceren zij nu PaasAI.

Met PaasAI kun je niet alleen de buitenkant van je paasei versieren, maar heb je ook invloed op wat er in zit. Op basis van je persoonlijkheid worden de ingrediënten vastgesteld. Wil je ook je eigen PaasAI? Upload dan je foto op de website van Bakkerij Dunselman.

