Drie miljoen kilo beton succesvol in Binnenspuikanaal geplaatst

De start van de operatie stond eigenlijk gepland voor aanstaande woensdag 3 april. Maar de weersvooruitzichten waren zo slecht dat in een spoedvergadering werd besloten het hijswerk eerder te beginnen. "Je zou denken zo'n betonnen kolos heeft geen last van de wind maar dit soort hijsoperaties zijn afhankelijk van de wind", zegt Rob Gordijn van bouwbedrijf Van Hattem en Blankevoort. Hij legt uit dat de operatie kan doorgaan als het niet harder waait dan windkracht vijf. Waait het harder dan wordt de klus uitgesteld. Aangezien de verwachtingen ongewis zijn is besloten vandaag te beginnen in IJmuiden.

Nog 20 uur

Ook op eerste paasdag, zondag 31 maart, gaat het werk gewoon door. De ongeveer 50 personeelsleden die bij het werk betrokken zijn zullen hun paasontbijtje moeten overslaan om de betonnen pijlers op hun plek te krijgen. Naast de vijftig man die daadwerkelijk aan het werk zijn, is er ook nog een reservebank vertelt Rob Gordijn. "Als een van de medewerkers om wat voor reden dan ook uitvalt staat er onmiddellijk iemand klaar om het gat te vullen", zegt Gordijn. Het verloop van het werk in het Binnenspuikanaal in IJmuiden is ook zondag live te volgen via twee webcams van Rijkswaterstaat.