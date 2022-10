Geluidsoverlast voor omwonenden bij werkzaamheden Sluiseiland IJmuiden

Vandaag is in IJmuiden de bouw begonnen van een installatie tegen verzilting van het Noordzeekanaal. Sinds de in gebruik name van de nieuwe zeesluis wordt bij iedere schutbeurt tienduizend ton zout het zoete kanaal ingesluisd. Dat is met name een probleem voor de landbouw die afhankelijk is van zoet water. Het project kost honderdmiljoen euro en is over twee jaar klaar.

NH Nieuws

De sluizen in IJmuiden vormen de verbinding tussen het Noordzeekanaal en de Noordzee. Om de toestroom van zout water in het kanaal te verminderen is Rijkswaterstaat begonnen met het bouwen van een dam, die uiteindelijk klaar zal zijn in 2025. Door de bouw van de dam kunnen bewoners, die dicht bij de sluis wonen, de komende tijd last hebben van geluidsoverlast. Selectieve onttrekking De installatie in het binnenspuikanaal maakt gebruik van de natuurkundige wet dat zout water zwaarder is dan zoet water. Het zoute water zakt naar de bodem van het kanaal. Door een opening in dam, vlak boven kanaalbodem, wordt het zoute water door het gemaal teruggepompt naar de Noordzee. Op die manier wordt de verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegengegaan. De tekst gaat door na de foto.

schema selectieve onttrekking; bron Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat

Overlast door de werkzaamheden Grote stalen buizen worden op dit moment in de grond geplaatst door middel van trillingen. Het kan voorkomen dat deze techniek niet voldoende werkt waardoor er geheid moet worden. "Het geluid wordt met een mat geïsoleerd, maar dat zal zeker hoorbaar zijn", zegt Rob Gordijn van bouwbedrijf van Hattum Blankevoort, dat de werkzaamheden uitvoert. De pijlers zijn nodig om een damwand te construeren die ervoor zorgt dat het eiland niet afkalft als het binnenspuikanaal wordt uitgebaggerd. Het is mogelijk om het werk aan de dam 24/7 via een webcam te volgen. Ook wordt op Facebook regelmatig informatie gedeeld. "Maar als men te veel last van de werkzaamheden heeft, dan kunnen ze bellen naar Rijkswaterstaat", legt Gordijn uit. Het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat is 0800-8002.

Grote buizen gaan de grond in - NH Nieuws

Waarom moet het zoute water weg? Bij iedere schutbeurt van de nieuwe mega zeesluis (de grootste ter wereld) komt er tienduizend ton zout in het oppervlakte water terecht. De landbouw heeft daar last van, de grond wordt zout en de gewassen verdorren. Om de hoeveelheid zout serieus terug te dringen wordt een unieke en spectaculaire installatie gebouwd. Het zoute water stroomt terug de zee in en het zoete water blijft waar het is. Om te kunnen achterhalen hoeveel zout water op dit moment in de rivier stroomt worden er door Rijkswaterstaat metingen gedaan. Wanneer het project klaar is, zullen de resultaten van deze metingen gepubliceerd worden. Bekijk hieronder een video over de bouw van de dam.

schema selectieve onttrekking; bron Rijkswaterstaat - NH Nieuws