Primeurtje: Westfries Museum haalt Rembrandt in huis

Dat maakt directeur Ad Geerdink bekend tijdens de talkshow De Tafel van Knook van mediapartner Van Hoorn Zeggen, gehouden in boekhandel Stumpel. "Een unieke gelegenheid, dit zal niet zo snel weer gebeuren", zegt hij daarover. "Het is misschien wel de grootste collectie die ooit in Nederland te zien is geweest."

De 300 kunstwerken komen uit de privéverzameling van collectioneur Jaap Mulders, ook wel De Collectie Jaap Mulders genoemd. Rembrandt wordt wereldwijd niet enkel geroemd als schilder, maar ook als tekenaar en etser. Doorheen zijn hele carrière ging Rembrandt aan de slag met de etsnaald. Ook hier omarmde hij dezelfde brede waaier aan onderwerpen: (zelf)portretten, landschappen, en religieuze- en mythologische thema’s.

Topstukken uit deze collectie zijn een Honderdguldenprent (een afdruk met een religieus thema die destijds 100 gulden kostte), Zelfportret leunend op een balustrade, Adam en Eva en Zicht op Amsterdam.

Omdat de geplande restauratie en verbouwing van het museum nog even op zich laat wachten, opent het museum het komende najaar tijdelijk de deuren om deze 'unieke collectie' aan het publiek te tonen. Vanaf 30 juni is de collectie in het museum te zien, die tot 3 november loopt. "Vier maanden lang is het museum voor even een museum over Rembrandt."