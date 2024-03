Polderfrikandel met kaasstengels gaan als warme broodjes over toonbank Kwakelse snackbar

Klanten met een verstandelijke beperking die geregeld bij Greg's Snacks in De Kwakel bestellen, likken hun vingers af bij het eten van hun zelfbedachte snack: de polderfrikandel. Dat is een frikandel met kaasstengels, joppiesaus en uitjes. De smaakbom staat sinds drie dagen op het menu van de snackbar en is nu al een hit.