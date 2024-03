12x mooie plaatjes van Noord-Hollandse plekken, vastgelegd door piloten

Wijk aan Zee

Op de foto die deze piloot nam is de kust bij Wijk aan Zee te zien tijdens een storm. "Die storm voel je op de hoogte waarop wij hier vliegen nog niet echt. De wind is westelijk en komt over zee aanzetten en is dus nog vrij stabiel", legt de piloot uit. Als het vliegtuig lager komt, verandert dat. "Vlak voor de landing, zo rond de 2000 voet (iets meer dan 600 meter), begin je de turbulentie te voelen. Dat komt door die harde wind die dan door de duinen, bomen en gebouwen verstoord wordt."