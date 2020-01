Silhouet vliegtuig gevangen voor eerste volle maan van 2020

BEVERWIJK - Het is 'm gelukt. Met een gezonde dosis geduld, de juiste timing en de nodige ervaring is amateurfotograaf en NH-verslaggever Dennis Mantz erin geslaagd de contouren van een vliegtuig te vangen terwijl het gevaarte gisteravond rond 20.00 uur in de duisternis 'voor de maan' langs vloog.