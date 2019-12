Elle uit Zandvoort maakt bijzondere 'Rembrandtse' foto's van huisdieren: "Krijg superveel reacties"

ZANDVOORT - Elle Rowbottom heeft op een wel heel bijzondere wijze huisdieren in Zandvoort op de gevoelige plaat vastgelegd. Op verzoek van DierenDokters mocht zij een fotoserie maken van alle honden en katten die bij de dierenarts op bezoek kwamen. Ze deed dat ik haar eigen Rembrandtse-stijl: ze maakte namelijk heuse portretten van de viervoeters die erg lijken op de kunstwerken van de oude kunstmeester. En dat is niet onopgemerkt gebleven. "Ik krijg superveel reacties uit de buurt."

Fotograferen is de grootste hobby van de Zandvoortse Elle. Ze is een echte dierenliefhebber en houdt van alles wat met de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn te maken heeft. Een aantal weken geleden kwam ze tot een ingeving: "waarom ga ik mijn twee liefdes niet combineren en huisdieren op z'n Rembrandts neerzetten?"

"Een foto van mij in iemands woonkamer: hoe leuk is dat?!

En zo geschiedde: Elle kreeg toestemming om bij DierenDokters in haar eigen dorp een kamer op te zetten en proberen de huisdieren op klassieke wijze te fotograferen. "Dat was nog niet zo eenvoudig", legt Elle uit, die nog maar weinig ervaring had met het fotograferen van dieren. "Ik had slecht tien minuten per dier, dus ik moest haast maken om het perfecte plaatje te schieten. En dat is met dieren niet zomaar gepiept."

Grootste moeite

Zo had ze de grootste moeite om de beesten netjes stil te laten zitten, iets wat wel nodig is om een echte Rembrandt van ze te maken. "De teckel Bixie was het moeilijkst. Die sprong om de haverklap van tafel. Ga dan maar eens een scherpe foto maken."

Muurfoto

Toch zijn de resultaten verbluffend en die zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo heeft ze al tientallen aanvragen gekregen van mensen die ook een foto willen, en heeft ze een wel heel speciale opdracht gekregen van mensen uit de buurt. "Ze hebben gevraagd of ik kiekje kan maken die vervolgens op een hele muur wordt geprint. Hoe leuk is dat? Een foto van mij in iemands woonkamer. Te gek!", aldus Elle tegen NH Nieuws.

Tijger en Eddy

Zelf vindt ze de foto's van de twee oude katten Tijger en Eddy het mooist. "Dit waren twee katten die allebei al aardig op leeftijd zijn. Ze zijn 16 en 18 jaar oud, en ik heb ze samen mogen vereeuwigen. Dat vind ik heel bijzonder. Zitten ze niet schattig naast elkaar?"

Bekijk hieronder een overzicht van de bijzondere foto's.