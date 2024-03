Marlene's fascinatie voor tijd: eerste Nederlandse Tijdmuseum

Marlene Lutgert-Boomsma (67) is opgegroeid in een Amsterdams gezin waarin de klok een grote rol speelde. Ze hoeft haar ogen maar te sluiten en ze hoort het tikken en slaan van de vele uurwerken in haar ouderlijk huis. ''In het weekeinde was er altijd één moment waarop alle klokken werden opgewonden. Dat was een enorm werk, want er hingen er véél. Dan werd de tijd letterlijk even stilgezet. Mooi vond ik dat, het was een moment van bezinning. Mijn vader vond het belangrijk daar de nadruk op te leggen. Hij voedde ons op met rustmomenten.''

Levensmotto

Tientallen jaren later is dat haar levensmotto geworden: even stilstaan voordat ze verder gaat. Het klinkt luxe, als iets dat alleen is weggelegd voor mensen die gepensioneerd zijn en zeeën van tijd hebben. ''Onzin'', beweert Marlene, ''ik ben 67, maar ik ben heel actief.'' Samen met TNO doet ze een project dat gericht is op gezondheid. ''Mijn agenda is vol.''

Prioriteiten

Neem vandaag, Ze reed van afspraak naar afspraak, maar praten over het ongrijpbare begrip tijd doet ze zó graag dat ze haar agenda schoonveegde om de verslaggever te woord te staan. Marlene: ''Het is een kwestie van prioriteiten stellen, zoveel mogelijk dingen doen die je leuk vindt en daardoor de tijd vergeten. Als je lol hebt in wat je doet, heb je altijd het idee dat je genoeg tijd hebt. Je raakt in een flow en ervaart een gevoel van tijdloosheid. Dat is heerlijk.''